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Лукашенко заявил, что Беларусь видит «одну очень серьёзную цель» рядом со своей границей

  1. Россия и мир
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В Киеве заявили, что определили в Беларуси 500 потенциальных объектов для удара. Александр Лукашенко назвал эти слова «болтовнёй и трёпом» и заявил, что у Минска есть «одна очень серьёзная цель» с точными координатами. Об этом, ссылаясь на агентство БелТА, пишет РИА Новости в воскресенье, 31 мая.

«Они, может, и определили 500 целей. У нас есть одна цель очень серьёзная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. <...> Военные Украины никакой войны с Беларусью не хотят. Это я знаю точно, потому что они понимают, что это 1,5 тысячи километров дополнительного фронта. Им это надо? Нет.

Он (командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди — ред.), видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит», — отметил глава республики.

Лукашенко также заявил, что Минск знает, кто находится на украинской стороне у границы. По его словам, там стоят «пойманные на улицах» мужчины и бойцы территориальной обороны — «вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники».

Белорусский лидер просил Владимира Путина поделиться «Орешником», объяснив это обеспокоенностью Минска ситуацией на западных границах страны и на Украине.

Тема:
Эскалация вокруг Украины
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