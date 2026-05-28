В ООН призвали расследовать удары ВСУ по Старобельску

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После ударов ВСУ по Старобельску российские и украинские власти должны провести быстрое и независимое расследование. Об этом, ссылаясь на заявление Фолькера Тюрка, верховного комиссара ООН по правам человека, пишет РИА Новости в четверг, 28 мая.

«Я глубоко сожалею о недавней гибели и ранениях мирных жителей. Я призываю российские и украинские власти провести оперативные, независимые и эффективные расследования и привлечь виновных к ответственности. Они должны сделать всё возможное, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов», — сказал Тюрк.