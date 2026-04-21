Путин рассказал, как будет решаться вопрос с безопасностью на границе с Украиной

Зона безопасности на границе с Украиной создаётся постепенно, и эта работа будет продолжаться до устранения угрозы для российских регионов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его РИА Новости цитирует во вторник, 21 апреля.

«Мы так и будем дальше действовать, пока не устраним угрозу для наших <...> регионов. <...> Мы знаем, чем все это закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, а будем просто <...> реализовывать те задачи, которые перед нами стоят», — отметил российский глава.

Путин также добавил, ситуация в приграничье, в том числе в Курской области, остаётся непростой, и помощь пострадавшим жителям — это долг властей: 

Нужно, <...> чтобы люди <...> никуда не уходили, имели возможность не только всё воссоздать, что было утрачено, но и двигаться дальше, развиваться».

В январе прошлого года в Курской области создали штаб по строительству нового жилья в приграничье. Поводом стало то, что более 85% недвижимости, приобретаемой местными жителями по сертификатам, приходится на региональный центр.

Эскалация вокруг Украины
Свежие новости по теме
Путин рассказал, как будет решаться вопрос с безопасностью на границе с Украиной
Вчера
20:30
В Пентагоне призвали союзников США взять на себя поддержку Украины
18 апреля 2026
14:54
В Финляндии заявили о риске эскалации конфликта с РФ из-за поставок британских дронов Украине
15 апреля 2026
13:50
В СМИ заявили о нарушении пасхального перемирия со стороны Украины и усомнились в перспективах переговоров
15 апреля 2026
09:26
Россия и Украина обменялись пленными по формуле «175 на 175»
11 апреля 2026
13:54
Все новости по теме
