В Кремле заявили, что у Москвы и Киева есть закрытые контакты

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Москва поддерживает с Киевом не только открытые, но и закрытые контакты. Об этом помощник президента России Юрий Ушаков рассказал «Вестям», передаёт РБК в воскресенье, 7 июня.

«У нас и открытые, и закрытые [контакты с Киевом]. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров», — заявил помощник президента. Ушаков отметил, что недавно украинскую столицу посетил «достаточно крупный» и известный бизнесмен из России. Об этой поездке говорил и Владимир Путин: по словам главы РФ, к нему обратился давний знакомый из деловых кругов — «порядочный человек», которому он доверяет, — и сообщил о приглашении в Киев.

«Я ему говорю: послушайте, я не могу вас посылать ни в каком качестве. Этим должны заниматься серьёзные, специально обученные люди Министерства иностранных дел России, Министерства обороны, других служб, так, как это было в ходе наших переговоров в Стамбуле. А вас я не могу ни на что уполномочивать», — вспомнил свой ответ Путин.

Во время поездки бизнесмен встретился с Владимиром Зеленским, а после возвращения снова поговорил с Путиным. Российский президент заявил, что главным из услышанного стала просьба о встрече.

Я говорю: я никогда не отказывался. Но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать... я знаю, я проходил это», — заявил Путин.