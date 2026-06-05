13:46

Россия вернула 185 военнослужащих из украинского плена — Минобороны

  1. Россия и мир
Автор:

Россия в пятницу, 5 июня, вернула 185 военнослужащих из украинского плена. Об этом, ссылаясь на Минобороны, пишет РИА Новости

«5 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении.

Сейчас освобождённые военные находятся в Беларуси. С ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. После оказания необходимой медицинской и психологической помощи военнослужащих доставят в Россию для последующего лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны.

В мае Россия и Украина обменялись пленными по формуле 205 на 205.

Тема:
Эскалация вокруг Украины
Свежие новости по теме
В Кремле заявили, что у Москвы и Киева есть закрытые контакты
Вчера
17:44
«Он прав»: шаг Путина после письма Зеленского вызвал бурную реакцию на Западе
06 июня 2026
16:57
СМИ сообщают о возможной встрече европейских лидеров с Зеленским для обсуждения переговоров с Россией
05 июня 2026
17:20
Россия вернула 185 военнослужащих из украинского плена — Минобороны
05 июня 2026
13:46
От ПВО и Донбасса до выборов и Европы: главное со встречи Путина с мировыми СМИ
04 июня 2026
21:22
Все новости по теме
1 055
Армия и оружие