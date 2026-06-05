Россия вернула 185 военнослужащих из украинского плена — Минобороны

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Россия в пятницу, 5 июня, вернула 185 военнослужащих из украинского плена. Об этом, ссылаясь на Минобороны, пишет РИА Новости.

«5 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении.

Сейчас освобождённые военные находятся в Беларуси. С ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. После оказания необходимой медицинской и психологической помощи военнослужащих доставят в Россию для последующего лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны.