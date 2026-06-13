10:17

В воду пускают не везде: ситуация на калининградском побережье 13 июня

  1. Калининград
Автор:
В воду пускают не везде: ситуация на калининградском побережье 13 июня - Новости Калининграда

В субботу, 13 июня, любители нырнуть в море смогут сделать это только в двух городах. Информацию «Клопс» передали спасатели.

  •  Балтийск: чёрный флаг, купаться нельзя. Температура воды +15 °C. Купаться в море не разрешат, пока вода не прогреется до +18.
  •  Зеленоградск: флаг жёлтый, купание разрешено. Температура воды +14 °C.
  •  Пионерский: флаг зелёный, купаться разрешено. Температура воды +13 °C, воздуха — +18 °C.
  •  Светлогорск: чёрный флаг, купание запрещено. Температура воды +14 °C. Ветер юго-западный, есть небольшие волны.
  •  Янтарный: флаг красный, купание запрещено, вода +15°C.

Информация актуальна на момент публикации.

Тема:
Ситуация на морских пляжах Калининградской области в купальный сезон 2026
Свежие новости по теме
В воду пускают не везде: ситуация на калининградском побережье 13 июня
10:17
Есть шанс окунуться: ситуация на калининградском побережье 12 июня
Вчера
10:37
Пляжи пестрят чёрно-красными флагами: ситуация на калининградском побережье 11 июня
11 июня 2026
10:40
Море есть, туалетов нет: в МЧС заявили, что пляжи Зеленоградского округа пока далеки от идеала
11 июня 2026
07:33
Есть место, где вода уже +18: погода на калининградском побережье 10 июня
10 июня 2026
10:27
Все новости по теме
921
Море и побережье
Погода на калининградском побережье 13 июня
Читать