В воду пускают не везде: ситуация на калининградском побережье 13 июня

В субботу, 13 июня, любители нырнуть в море смогут сделать это только в двух городах. Информацию «Клопс» передали спасатели.
- Балтийск: чёрный флаг, купаться нельзя. Температура воды +15 °C. Купаться в море не разрешат, пока вода не прогреется до +18.
- Зеленоградск: флаг жёлтый, купание разрешено. Температура воды +14 °C.
- Пионерский: флаг зелёный, купаться разрешено. Температура воды +13 °C, воздуха — +18 °C.
- Светлогорск: чёрный флаг, купание запрещено. Температура воды +14 °C. Ветер юго-западный, есть небольшие волны.
- Янтарный: флаг красный, купание запрещено, вода +15°C.
Информация актуальна на момент публикации.