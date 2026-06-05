СМИ сообщают о возможной встрече европейских лидеров с Зеленским для обсуждения переговоров с Россией

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Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский планируют встретиться 7 июня в Лондоне. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Источники утверждают, что одной из ключевых тем станут потенциальные переговоры с Россией. Накануне Зеленский опубликовал на своём сайте письмо, в котором предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в третьей стране. Пресс‑секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что письменный вариант обращения был передан Путину и что он ознакомился с документом.

BFMTV отмечает, что предстоящая встреча, если она состоится, станет возможностью обсудить дальнейшие дипломатические шаги и оценить вероятность начала переговорного процесса.

Как пишет РИА Новости в пятницу, 5 июня, Владимир Путин заявил, что бегло посмотрел письмо Зеленского, а также призвал последнего идти на выборы.