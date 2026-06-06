«Он прав»: шаг Путина после письма Зеленского вызвал бурную реакцию на Западе

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Ответ Владимира Путина на письмо Владимира Зеленского вызвал оживлённую дискуссию среди читателей французской газеты Le Figaro. Многие комментаторы поддержали позицию российского президента.

«Он прав. Зеленский на самом деле не хочет вести переговоры. Ему нужно только выбить из западников дополнительное вооружение», — написал один из пользователей.

Его поддержал другой комментатор: «Я его понимаю... Смысла нет. Если только речь не о капитуляции Украины».

Некоторые отметили, что украинский лидер не объясняет, для чего ему встреча. «Факты показывают: Зеленский вообще не объясняет, зачем ему эта встреча. Кроме одного — прекращения огня, которое выгодно ему самому», — говорится в одном из комментариев.

«Идти против первой ядерной державы? Вы это серьёзно?» — добавили читатели.

Обращение Владимира Зеленского было опубликовано вечером в четверг на его сайте. В нём он резко высказался в адрес российского президента, но в финале предложил начать прямой диалог и встретиться на нейтральной территории — Швейцарии, Турции или в одной из стран Ближнего Востока. При этом он заявил, что к переговорам должны подключиться Европа и США. Комментируя письмо на пленарном заседании ПМЭФ, Владимир Путин отметил резкий тон обращения и подчеркнул, что контакты на высшем уровне возможны только после выработки договорённостей на экспертном уровне. Сейчас, по его словам, такая встреча не имеет смысла.

