Эстония потребовала от Украины лучше контролировать свои дроны после нескольких инцидентов

После нескольких инцидентов с беспилотниками Украина планирует направить военных экспертов в страны Балтии, а власти Эстонии ждут от ВСУ более строгого контроля над дронами. Об этом, ссылаясь на телерадиокомпанию ERR, пишет «Коммерсант» в воскресенье, 10 мая.

Точный формат возможной совместной работы пока не раскрывается. Украинская сторона уже связалась с посольством Эстонии: предполагается, что консультации должны «помочь усилить воздушную безопасность» в регионе.

«Для украинской стороны самый простой способ удерживать свои беспилотники подальше от нашей территории — это более эффективный контроль над своей деятельностью», — заявил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна отметил, что «Украина имеет право защищаться и наносить удары по российским целям». По его мнению, появление дронов ВСУ рядом с границами балтийских стран связано с тем, что РФ избегает применять ракетные системы вблизи территории НАТО.

В апреле МИД Эстонии, Латвии и Литвы заявляли, что не разрешали Украине использовать воздушное пространство и территорию своих стран для атак беспилотников на объекты в России.

