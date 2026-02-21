Под Калининградом водитель и пассажир Mazda с разбитыми головами сбежали после ДТП с другой легковушкой

ВКонтакте

Под Калининградом Mazda столкнулась с легковушкой, водитель «японца» и пассажир сбежали с места аварии. Об этом «Клопс» сообщают очевидцы.

ДТП произошло в субботу, 21 февраля, около полудня, в посёлке Луговое. Зелёный автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с серебристой легковушкой, в которой сидел водитель лет пятидесяти.

«Судя по поведению, «Маздой» управлял пьяный мужчина. Там ещё был пассажир, похоже, он тоже был нетрезв. У обоих были разбиты головы, все в крови. У одного из них рана через весь лоб. Они убежали с места ДТП. Это видели местные жители, они вызвали экстренные службы. Приезжали спасатели, скорая, ГАИ. Водитель второй машины серьёзно не пострадал, в больницу он не поехал», — рассказал один из очевидцев.