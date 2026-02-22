В Калининградской области клещи могут проснуться раньше из-за снежной зимы — учёный

Снежная зима в России, в том числе в Калининградской области, создала благоприятные условия для зимовки клещей. Об этом рассказала врио директора Высшей школы живых систем БФУ им. И. Канта Евгению Калинину, её слова РИА Новости приводит в воскресенье, 22 февраля.

Плотный слой снега сработал как естественное одеяло и защитил клещей от вымерзания даже во время аномальных для региона морозов до –26. Эти членистоногие зимуют в лесной подстилке — слое из опавших листьев, сухой травы и мха. Такие условия дополнительно сохраняют тепло, а под снегом температура там не опускается ниже нуля.

«Ожидается сохранение части популяции клещей, которые перезимовали уже на всех стадиях развития. Клещи просыпаются при температуре от +1 до +5 градусов, а активными становятся при +10. Если снег сойдёт, будет ранний прогрев, возможно, ранняя активизация клещей уже в апреле. Обычно у нас пик активности наблюдается в конце мая — июне. Здесь он может сместиться на начало — середину мая», — добавила Калинина.

В Калининградской области ежегодно проводят обработку парков, скверов и других зон отдыха. По словам специалиста, в этом году такие работы могут начаться немного раньше. Однако жителям стоит и самим соблюдать меры предосторожности — использовать репелленты, осматривать себя и домашних животных после прогулок.

Риск укусов и передачи клещевого боррелиоза (болезнь Лайма) может быть достаточно высоким уже в первой половине весны», — подчеркнула эксперт.