09:33
В майке и под ледяной водой: калининградцы присоединились к всероссийской акции закаливания (фоторепортаж)
Калининград в четвёртый раз стал частью международной спортивно-патриотической акции «Быть здоровым — это модно»: в один день холодной водой обливаются люди в десятках городов России и за её пределами. В этом году мероприятие прошло у «Ростех Арены» — несмотря на снег и ветер, горожане вышли в майках и шортах. За их стойкостью духа наблюдал фотокорреспондент «Клопс».