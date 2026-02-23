В Калининграде ко Дню защитника Отечества на линию вышел трамвай с водителем в военной форме (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Ко Дню защитника Отечества по областному центру пустили тематический трамвай. Об этом в телеграм-канале АО «Калининград-ГорТранс» пишут в понедельник, 23 февраля.

В праздничные дни на маршрутах можно встретить вагон, которым управляет водитель в военной форме. В компании пояснили, что такой формат выбрали не случайно: в этом году регион отмечает 80-летие, а калининградский трамвай — юбилей.

«Многие горожане уже стали свидетелями этого события, а кто-то специально отправился в поездку, чтобы стать частью акции, и остался доволен! Сегодня завершающий день: трамвай вышел на линию в первой половине дня по маршруту №5, номер вагона — 438», — говорится в сообщении.

В «Калининград-ГорТрансе» предложили жителям сделать памятные фотографии и поделиться ими в соцсетях. Авторов самых интересных снимков пообещали поощрить.