В Калининградской области за год вдвое вырос спрос на организацию Масленицы «под ключ»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области спрос на организацию Масленицы «под ключ» за год вырос в два раза. Об этом сообщили эксперты «Авито Услуг».

Эксперты проанализировали данные за период с 1 января по 16 февраля и сравнив их с аналогичным периодом прошлого года. Результаты показали, что жители региона всё чаще делегируют организационные задачи профессионалам, чтобы самостоятельно насладиться праздником. Наиболее заметный рост показал сегмент комплексной подготовки масленичных гуляний — спрос увеличился вдвое. Пользователи предпочитают заказывать полный пакет услуг вместо самостоятельной организации.

Отдельные направления также демонстрируют положительную динамику. Спрос на проведение мастер-классов вырос более чем в 3,5 раза. Увеличился интерес к живой музыке: услуги балалаечников стали востребованнее в 2,5 раза, баянистов — на 27%.

Игровые программы в рамках масленичной недели стали популярнее на 51%. Традиционное сжигание чучела Масленицы также не теряет актуальности — интерес к организации этого элемента праздника вырос почти в пять раз.