Были проблемы, но результат на табло: как «Локомотив» вырвал победу у «Корабелки» (фоторепортаж)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде прошёл очередной матч на нервах: волейбольный «Локомотив» принимал на своей площадке петербургскую «Корабелку». Игра получилась неровной, с затяжными розыгрышами и нервной концовкой. За ходом встречи наблюдал фотокорреспондент «Клопс».

Характер против тактики

С первых минут стало ясно: легкой прогулки не будет. Гостьи приехали с детальным планом на игру, раз за разом обходя мощный блок «Локомотива». Хозяйкам площадки пришлось выгрызать каждое очко, борясь не только с оппонентом, но и с собственными ошибками.

«Соперник сегодня слишком хорошо подготовился к нашему блоку. Мы меняли блокирующих, но не всегда помогало. Где-то установку не выполняли, от этого больше нервничали, выполняли лишние действия», — поделился с «Клопс» после матча главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков.

Переломный момент

Когда ситуация накалилась до предела и отступать было некуда, подключились трибуны. ДС «Янтарный» в очередной раз доказал статус самого громкого волейбольного центра страны. Под этим давлением «Локомотив» нашёл свою игру.

«Результат на табло»

Связующая калининградского клуба Анна Погорельченко признала, что игра получилась далёкой от идеала:

«Встречались две достойные команды. Мы могли сыграть намного чище, но в концовке всё-таки сделали то, что должны были сделать. «Корабелка» — хорошая команда, там опытная связующая. Были у нас с блоком проблемы, но, как говорится, результат на табло».

Для «Локомотива» это ещё одна победа в серии тяжёлых матчей. В команде подчёркивают: в нынешнем чемпионате каждый соперник способен навязать борьбу, поэтому решающим становится умение собраться в критической ситуации.