Валидол в «Янтарном»: калининградский «Локомотив» вырвал победу у «Корабелки» в пяти сетах

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Волейболистки калининградского «Локомотива» в тяжелейшем матче обыграли «Корабелку» из Санкт-Петербурга в 24-м туре Суперлиги. Игра в субботу, 21 февраля, в спорткомплексе «Янтарный» завершилась со счётом 3:2, сообщает корреспондент «Клопс».

Матч, собравший 4 154 болельщика, превратился в настоящую спортивную драму с непредсказуемым финалом.

Качели первой партии

Начало встречи выдалось нервным. Гости из Санкт-Петербурга сразу дали понять, что авторитетов не боятся. Однако «Локо» быстро нащупал свою игру. К середине сета на табло горели равные 10:9, а затем калининградки совершили рывок.

Ключевым моментом стал эйс Веры Костючек (23:19), который окончательно деморализовал соперниц. Точку в сете поставила вышедшая на замену Екатерина Любушкина — её подача помогла оформить победу в стартовом игровом отрезке — 25:21.

Холодный душ для хозяек

Вторая и третья партии стали для калининградских болельщиков испытанием. «Корабелка» поймала кураж, а у «Локомотива» начались проблемы в атаке.

Во втором сете отрыв петербурженок рос катастрофически: 6:12, 8:17. Выход на площадку ветерана Валерии Зайцевой немного взбодрил команду, но спасти партию не удалось — 18:25.

В третьем игровом отрезке ситуация повторилась. Бразильская диагональная «Локо» Киси Насименто раз за разом отправляла мяч в аут. Даже при счёте 7:13 Андрей Воронков не смог достучаться до подопечных тайм-аутом. Лишь возвращение капитана Любушкиной позволило сократить отставание до 22:25, но сет остался за гостями.

Возвращение в игру

Четвёртый сет начался с тревожных 1:3, заставивших Воронкова взять ранний перерыв. Это сработало. Железнодорожницы «включили» блок и довели преимущество до комфортных 15:10. Несмотря на попытки «Корабелки» зацепиться (19:18), калининградки выстояли. Итог — 25:21, и зрителей ждал тай-брейк.

Триллер на тай-брейке

Пятая партия стала квинтэссенцией всего матча. «Корабелка» начала с эйса, но «Локо» ответил мощным давлением — 9:7. После тай-аута Андрея Воронкова при счёте 9:8 игра превратилась в «битву характеров».

Драматическая развязка наступила при счёте 14:11 в пользу хозяек: гостьи умудрились отыграть три матч-бола и выйти вперёд (14:15). В этот критический момент «Янтарный» буквально погнал команду вперёд. «Локомотив» вырвал концовку со счётом 18:16, подарив болельщикам волевую победу.

После матча главный тренер нашей команды Андрей Воронков в беседе с корреспондентом «Клопс» признал, что зрители поддержали команду в нужный момент. «Болельщики дали огня тогда, когда надо. Не просто поддержка и шумовой фон, а было то, что надо для игроков», — сказал Воронков.