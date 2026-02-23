В Калининграде легковушка придавила ребёнка на переходе: все двигались на зелёный свет

В Калининграде на улице Гагарина Volkswagen сбил школьницу, которая переходила дорогу по зебре. Об этом пишут в телеграм-канале областной Госавтоинспекции в понедельник, 23 февраля.

По предварительным данным, авария произошла около 13:10. Водитель выезжал с улицы Куйбышева на разрешающий сигнал светофора и наехал на ребёнка 2016 года рождения. Школьница переходила дорогу на зелёный свет, держа за руку взрослую женщину — удар пришёлся и по ней.

Как отметили в полиции, девочка получила травмы. Сейчас инспекторы проводят проверку, устанавливаются обстоятельства случившегося.