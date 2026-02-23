В Московском районе из-за большого количества снега рухнула крыша производственного помещения

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

На ул. Дзержинского в Калининграде обрушилась крыша склада по переработке макулатуры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС в понедельник, 23 февраля.

«Кинологическим расчётом поисково-спасательного отряда МЧС России по Калининградской области произведена разведка места происшествия. Пострадавших, погибших нет», — сообщили в МЧС.

В спасательной операции было задействовано 8 единиц спецтехники и 27 человек. Причиной обрушения стали: большое количество мокрого снега и ветхое состояние металлоконструкций.