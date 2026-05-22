Нападки Литвы, замаячивший кризис и поиски врачей: события недели, которые обсуждали в Калининграде

Цена демарша
Неделя началась с очередных угроз геополитическому положению Калининградской области. Глава министерства иностранных дел Литвы Кестутис Будрис ничтоже сумняшеся заявил, что блок НАТО должен нейтрализовать область.
«Мы должны показать русским, что может проникнуть в маленькую крепость, которую они возвели в Калининграде. Для этого у НАТО есть все средства, чтобы в случае войны сровнять с землёй российские ПВО и ракетные базы», — приводят СМИ слова литовского политика.
Этот демарш, конечно, не остался без внимания российских официальных лиц. Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв назвал заявление Будриса одиозным. А глава МИД России Сергей Лавров призвал не придавать значения угрозам из соседней республики.
Совет не обращать внимания, конечно, хороший, но не у всех получается ему следовать. К примеру, известный калининградский девелопер Евгений Верхолаз посетовал, что заявления, подобные словам руководителя МИД Литвы, отпугивают потенциальных покупателей недвижимости в регионе.
Сразу после демарша Будриса двое клиентов, уже готовых было приобрести квартиры, отказались от сделки. А сколько людей, уже готовых вложиться в калининградскую недвижимость, пересматривают свои намерения? Это важная проблема, ведь строительство является одним из локомотивов региональной экономики, и оно развивается в том числе за счёт покупателей извне.
Тот же Верхолаз сообщил, что с февраля объёмы строительной отрасли региона демонстрируют падение на 60%. Слова девелопера подтверждаются данными официальной статистики. Таким образом, можно определить, какой ущерб наносится калининградской экономике от громких заявлений со стороны недружественных стран.
Апокалипсис завтра
Литва оказывает влияние на состояние экономики Калининградской области не только недружественной риторикой, но и прямыми действиями. В первую очередь, по ограничению сухопутного транзита.
Во многом из-за логистических проблем цены на товары в регионе выше, чем в среднем в России. Это уже приводит к негативным последствиям.
Торговые сети жалуются, что у них падают обороты из-за того, что калининградцы начинают жёстко экономить. А общепит из-за этого вообще на грани закрытия, потому что поход в ресторан перестал быть обычным делом и превратился, как раньше, в целое событие.
Общий спад приводит к тому, что калининградские компании взяли инвестиционную паузу и не вкладывают средства в своё развитие. Дошло до того, что крупные предприятия отказались от выплаты дивидендов.
Наибольшие проблемы эксперты прогнозируют на осень, когда пройдёт туристический сезон. Сбудутся ли апокалиптические пророчества, покажет время.
Раки как соловьи
Трудности с сухопутным транзитом из Калининградской области на основную территорию России перераспределяют пассажиропоток на воздушный транспорт. Из-за высокого спроса, особенно летом, растут цены.
Этой проблеме не первый год, но в последнее время она особенно обострилась. Повышение туристической привлекательности региона — одна из причин.
Эту задачу должны были решить авиасубсидии для местных жителей и студентов, однако с выделением средств что-то пошло не так. Ситуацию пришлось обсудить на круглом столе с участием сенатора Совета Федерации, депутатов Госдумы и Законодательного собрания, а также чиновников регионального правительства.
Предложения, выработанные в ходе обсуждения, будут доложены губернатору и представителям федеральных органов власти. А пока суть да дело, «Аэрофлот», который давно выбрал все авиасубсидии, решил проявить инициативу и ввёл приоритет для калининградцев и студентов при покупке билетов по так называемым плоским тарифам. Стоимость таких билетов не будет расти в зависимости от спроса, что может хоть как-то облегчить финансовую нагрузку на пассажиров.
Плоский тариф в одну сторону до Москвы составляет 7,9 тыс. рублей. Это более чем в два раза выше, чем субсидированный билет — 3,8 тыс. рублей. С одной стороны, конечно, неприятно. Но, с другой, на безрыбье, как говорится, и рак — соловей.
Шаг к решению
На неделе появилась надежда в решении ещё одной застарелой калининградской проблемы — нехватки кадров в региональной медицине. Губернатор дал указание минздраву преодолеть дефицит специалистов за два года.
В планах ведомства было урегулировать кадровый голод за несколько больший срок — три-четыре года. Но глава региона не стал давать поблажек чиновникам и настоял на своём.
Получится ли у властей выполнить поставленную задачу, все жители поймут уже очень скоро. Смогут они записаться к врачам без проблем или же как сейчас — через пляски с бубном?
Но в любом случае то, что проблему уже признали, — это первый шаг к её решению.