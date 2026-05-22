Нападки Литвы, замаячивший кризис и поиски врачей: события недели, которые обсуждали в Калининграде

Цена демарша

Неделя началась с очередных угроз геополитическому положению Калининградской области. Глава министерства иностранных дел Литвы Кестутис Будрис ничтоже сумняшеся заявил, что блок НАТО должен нейтрализовать область.

«Мы должны показать русским, что может проникнуть в маленькую крепость, которую они возвели в Калининграде. Для этого у НАТО есть все средства, чтобы в случае войны сровнять с землёй российские ПВО и ракетные базы», — приводят СМИ слова литовского политика.

Этот демарш, конечно, не остался без внимания российских официальных лиц. Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв назвал заявление Будриса одиозным. А глава МИД России Сергей Лавров призвал не придавать значения угрозам из соседней республики.

Совет не обращать внимания, конечно, хороший, но не у всех получается ему следовать. К примеру, известный калининградский девелопер Евгений Верхолаз посетовал, что заявления, подобные словам руководителя МИД Литвы, отпугивают потенциальных покупателей недвижимости в регионе.

Сразу после демарша Будриса двое клиентов, уже готовых было приобрести квартиры, отказались от сделки. А сколько людей, уже готовых вложиться в калининградскую недвижимость, пересматривают свои намерения? Это важная проблема, ведь строительство является одним из локомотивов региональной экономики, и оно развивается в том числе за счёт покупателей извне.

Тот же Верхолаз сообщил, что с февраля объёмы строительной отрасли региона демонстрируют падение на 60%. Слова девелопера подтверждаются данными официальной статистики. Таким образом, можно определить, какой ущерб наносится калининградской экономике от громких заявлений со стороны недружественных стран.