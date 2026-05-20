Призывы западных политиков захватить Калининградскую область отпугивают желающих вложиться в недвижимость — застройщик

Заявления политиков недружественных стран, что НАТО готовится захватить Калининградскую область, отпугивают потенциальных покупателей квартир из других регионов. Об этом заявил генеральный директор строительного холдинга «Модуль-Стройград» Евгений Верхолаз на круглом столе в медиагруппе «Западная пресса», организованном журналом «Королевские ворота» в среду, 20 мая.

«Вот эти вот заявления министра Литвы, что Запад захватит Калининградскую область, привели к тому, что на днях двое клиентов отказались от покупки квартиры», — подчеркнул Евгений Верхолаз.

По его словам, многие покупали квартиры на побережье как жильё выходного дня. 

«Я на одной конференции в Москве рассказал, что от них в Калининград лететь ближе, чем в Сочи, — отметил глава строительного холдинга. — Два с половиной часа — и вы уже в море купаетесь — два часа десять минут лететь и двадцать минут ехать от аэропорта. К сожалению, теперь после этих возгласов о захвате Калининградской области москвичи думают, зачем им вкладывать сюда деньги».

Глава МИД Литвы призвал НАТО напасть на Калининградскую область.

