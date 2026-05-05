Каждый пятый житель Калининградской области собирается переехать в ближайшее время — исследование

Каждый пятый житель Калининградской области планирует в ближайшее время сменить жильё, а у половины опрошенных такой опыт уже был. Об этом говорится в исследовании «Авито Услуг», проведённом среди 10 тысяч респондентов.

Для 44% участников опроса переезд — радостное событие, каждый пятый воспринимает его как стресс, ещё примерно столько же — как неизбежную рутину. Женщины относятся к смене жилья позитивнее мужчин: 46% против 37%.

Чаще всего жителей области к переезду подталкивает желание перемен и улучшения качества жизни — эту причину назвали 52% опрошенных. Ещё 46% меняют жильё из-за необходимости: например, после расширения семьи или смены работы. Каждого пятого мотивируют выгодные предложения на рынке недвижимости.

На организацию переезда без учёта ремонта и стоимости жилья калининградцы готовы потратить в среднем 21,2 тысячи рублей. Треть опрошенных уже нанимали частных грузчиков или планируют это сделать, почти столько же рассматривают услуги специализированных компаний.

Главное условие для большинства — сохранность вещей, это отметили 70% респондентов. Фиксированная цена важна для 57%, опыт исполнителей — для 48%. При выборе помощников чаще всего обращают внимание на стоимость, отзывы и рейтинг.