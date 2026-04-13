Калининград замкнул рейтинг российских городов по выгоде вложений в недвижимость

В 2023–2025 годах Калининград показал самую низкую выгоду от вложений в типовую недвижимость среди всех российских городов. Об этом говорится в исследовании, опубликованном РИА Новости в понедельник, 13 апреля.

Аналитики рассчитали доходность для типовой однокомнатной квартиры в 35 «квадратов». В расчёт пошли рост стоимости жилья, прибыль с аренды, НДФЛ, коммуналка, взносы на капремонт и налог на имущество.

С учётом аренды реальная доходность вложений в калининградскую квартиру в среднем за год составила -2,9%. Якутск оказался на предпоследнем месте (-2,1%). Отрицательный результат зафиксировали ещё в шести городах, в их числе Орёл, Калуга, Южно-Сахалинск, Казань, Тверь и Ханты-Мансийск. Это означает, что жильё там, даже если его сдавать, не позволило сохранить деньги с поправкой на инфляцию.

Лидером рейтинга стал Абакан, где вложения в квартиру за три года могли принести 25,3% годовых. Следом идут Оренбург и Челябинск с результатами 20,2% и 16,4% соответственно.

Несмотря на неутешительный результат, регион продолжает активно застраиваться. По этому показателю Калининградская область вошла в десятку лучших.

Тренды калининградского рынка недвижимости
