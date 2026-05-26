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Зеленоградск стал самым дорогим городом России по цене посуточной аренды жилья

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Зеленоградск стал самым дорогим городом России по цене посуточной аренды жилья - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

Зеленоградск возглавил рейтинг популярных у россиян городов для поездок в июне 2026 года, где дороже всего посуточная аренда жилья. В этот перечень также вошёл Калининград, сообщает во вторник, 26 мая, ТАСС, цитируя материалы сервиса онлайн-бронирования домов и квартир «Суточно.ру».

«Дороже всего аренда из популярных направлений стоит в Зеленоградске — 7 100 рублей за сутки, в Минске средняя цена составляет 6 450 рублей за сутки, в Геленджике — 6 300 рублей, в Санкт-Петербурге — 6 070 рублей, в Москве — 5 700 рублей, в Сочи — 5 490 рублей, в Калининграде — 4 390 рублей, в Краснодаре — 3 620 рублей», — отмечается в публикации.

Средняя стоимость аренды жилья в целом по России в июне увеличилась до 5,21 тыс. рублей за сутки, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем туристы едут в путешествие на пять дней и чаще всего выбирают для проживания квартиры и студии.

Самые частые запросы, по которым люди ищут жилье — территориальное расположение, наличие Wi-Fi, кухни, стиральной машины, кондиционера, возможности размещения с детьми. Также растет популярность бесконтактного заселения. 

В Калининградской области посуточная аренда квартир становится у туристов популярнее гостиниц, заявил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

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Тренды калининградского рынка недвижимости
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