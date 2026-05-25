Средний размер ипотеки в Калининградской области превысил 4 млн рублей

В Калининградской области в апреле 2026 года было выдано 680 ипотечных займов, что на 9% больше мартовского показателя. По данным Объединённого кредитного бюро, регион занял 39 место в общероссийском рейтинге по объёму выдачи ипотеки.

Общая сумма оформленных в области в апреле жилищных кредитов составила 2,74 млрд рублей, увеличившись за месяц на 12%. Средний размер ипотечного займа достиг 4,02 млн рублей, что на 3% выше мартовского уровня. Средний срок кредитования вырос с 256 до 260 месяцев.

Всего за первые четыре месяца 2026 года в Калининградской области выдано 2,39 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 9,66 млрд рублей. Показатель количества новых кредитов составил 2,3 на тысячу жителей.

Генеральный директор Объединённого кредитного бюро Михаил Алексин, комментируя ситуацию на российском рынке, отметил, что несмотря на заметный рост ипотечного кредитования в годовом выражении, объёмы выдач в апреле остались ниже показателей любого месяца второго полугодия 2025 года.

По его словам, изменение условий семейной ипотеки привело к сокращению кредитования на первичном рынке жилья, где стоимость недвижимости традиционно выше. В результате доля сделок на рынке новостроек сократилась примерно до четверти от общего объёма.

Алексин также указал, что на вторичном рынке рост спроса сдерживают высокие процентные ставки. Несмотря на снижение ключевой ставки, полная стоимость кредита в среднем превышает 19%. 

В Калининградской области из 14 человек, обратившихся за получением ипотеки, получает одобрение лишь один.

