В Калининградской области цены на новостройки и вторичку почти сравнялись: какие квартиры пользуются спросом

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В первом квартале 2026 года цены на первичном и вторичном рынках жилья Калининградской области практически сравнялись. По данным Калининградстата, средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках составила 151,4 тыс. рублей, на вторичном рынке — 150,3 тыс. рублей. Разница между сегментами сократилась до 1 047 рублей за квадратный метр.

За квартал жильё на первичном рынке подорожало на 3,4%, тогда как на вторичном рост составил 3,9%. В течение года сохранялась та же тенденция: вторичка быстрее прибавляла в цене — на 11,9% против 9,3% в новостройках.

На фоне высоких ипотечных ставок покупатели всё чаще отдают предпочтение готовым квартирам, чтобы не ждать завершения строительства и не вкладываться в ремонт.

Наиболее заметный ценовой разрыв сохраняется в массовом секторе. Так, в сегменте типовых квартир квадратный метр в новостройках стоил 133,1 тыс. рублей, что на 6,6 тыс. рублей выше, чем на вторичном рынке.

В более дорогих категориях ситуация обратная. Квартиры улучшенного качества на вторичном рынке стоили в среднем 166,5 тыс. рублей за квадратный метр против 161,6 тыс. рублей в новостройках, а элитные — 293,7 тыс. рублей против 272,5 тысячи соответственно.

Самым доступным сегментом остаются квартиры низкого качества, представленные только на вторичном рынке. Средняя стоимость квадратного метра в таких объектах составила 84,6 тыс. рублей, что почти в 1,8 раза ниже средней цены по региону.

По темпам роста цен на первичном рынке лидирует элитное жильё, подорожавшее за год на 12,7%. Типовые квартиры выросли в цене на 10,4%, жильё улучшенного качества — на 7,1%.

На вторичном рынке максимальную динамику показали квартиры улучшенного качества, стоимость которых увеличилась на 14,7% в годовом выражении. Элитное жильё подорожало на 8%, типовые квартиры — на 7,5%.

Практически полное выравнивание цен между первичным и вторичным рынками указывает на изменение структуры спроса. Если ранее новостройки стабильно стоили дороже, то теперь премия сохраняется лишь в массовом сегменте. В качественных и дорогих категориях покупатели готовы платить больше за готовое жильё в обжитых районах с развитой инфраструктурой. Это делает вторичку одним из главных драйверов роста цен на региональном рынке недвижимости.