В Калининградской области стали строить больше индивидуальных домов

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области выросла доля индивидуальных жилых домов в общем количестве новостроек. Об этом сообщает Калининградстат.

Если по итогам 2025 года ИЖД составляли 59,5% от общего объёма сданного в эксплуатацию жилья, то в январе-феврале этот показатель вырос до 65,8%. Всего частными лицами построено 457 особняков общей площадью 52,2 тысячи квадратных метров. К ним относятся также дома, возведённые на землях СНТ.

При этом общее количество нового жилья в январе-феврале по сравнению с таким же периодом 2025 года сократилось на 55,5%. Всего в регионе введено в эксплуатацию 497 жилых домов — это 904 квартиры общей площадью 79,3 тысячи квадратных метров.