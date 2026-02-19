В Калининграде суд запретил сдавать посуточно квартиры в туристическом центре города

ВКонтакте

В Калининграде суд запретил собственникам квартир в доме в Рыбной деревне сдавать их посуточно. Об этом «Клопс» сообщил один из жильцов, выступавших на процессе.

Решение было принято в среду, 18 февраля, Московским районным судом и ещё не вступило в законную силу. Документ имеется в распоряжении редакции.

Иск подала прокуратура, действуя в интересах неопределённого круга лиц. Речь идёт о жилье, которое было переоборудовано в гостиничные номера. Студии с кухней и санузлом сдавали туристам.

Всего в доме таким образом были переоборудовано несколько квартир. Четыре из них стали предметом рассмотрения в суде. Собственники сдавали их посуточно как физические лица и как индивидуальные предприниматели.

В качестве третьего лица в суде выступил жилец, которому не нравилось, что из элитного дома фактически сделали ночлежку для туристов. По его мнению, переоборудование жилья и сдача внаём нескольких помещений нарушают Жилищный кодекс РФ. «Такую деятельность необходимо пресекать», — подчеркнул собеседник «Клопс».

Суд согласился с доводами прокуратуры и запретил собственникам квартир сдавать их посуточно внаём. Стороны могут обжаловать решение в течение месяца после получения мотивированного решения.