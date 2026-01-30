Семейная ипотека — только для местных: калининградские эксперты обсудили предлагаемое нововведение

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В России обсуждается изменение порядка выдачи семейной ипотеки: предлагается, чтобы право на неё имели только жители того или иного региона. «Клопс» поинтересовался у экспертов, как это может повлиять на рынок недвижимости Калининградской области.

Сенатор от региона, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков считает, что это нововведение повысит доступность жилья для молодых семей Калининградской области.

«Эта инициатива — в первую очередь о поддержке калининградцев, — подчеркнул он. — Мы хотим, чтобы молодые семьи могли легче решать жилищные вопросы. Для новых жителей региона важно будет оформить постоянную прописку — это поможет укрепить связь с местом, где они планируют жить».

По мнению ипотечного брокера Алины Буханевич, это предложение — не первое в числе обсуждаемых мер по регулированию семейной ипотеки.

«До Нового года активно обсуждалась дифференцированная ставка в зависимости от количества детей, — отметила она. — Теперь начали говорить о привязке к месту регистрации. Какого-то определённого решения пока нет, поэтому сложно комментировать то, что ещё не произошло. Но если предположить, что может случиться, то, на мой взгляд, спрос именно по семейной ипотеке в нашем регионе может быть уменьшен. Потому что на самом деле большое количество покупателей — это иногородние. По статистике, около 40 процентов ипотек в Калининграде приходится именно на жителей других регионов. И введение новых правил повлечёт за собой снижение продаж».

Эксперт не исключает, что люди смогут найти какие-то лазейки: «Например, взять обычную ипотеку у застройщика, а потом её рефинансировать на семейную. Возможно, в таком случае история с пропиской не будет влиять».