Ажиотаж с семейной ипотекой в Калининграде прошёл, теперь получить кредит станет сложнее — эксперт

В Калининграде в январе заметно снизились темпы оформления семейной ипотеки. Об этом «Клопс» сообщила ипотечный брокер Алина Буханевич.

По её словам, это связано с тем, что с 1 февраля ужесточаются условия выдачи льготного кредита. Вызванный этим ажиотаж наблюдался в конце ноября — декабре прошлого года.

«В январе же половина месяца — это праздники, — напомнила Алина Буханевич. — А во второй половине многие банки в принципе перестали принимать заявки по семейной ипотеке именно потому, что меняются условия программы. Думаю, что все те, кто хотели взять ипотеку на кого-то из супругов, чтобы исключить второго супруга в связи с его плохой кредитной историей, это сделали как раз в конце прошлого года».

Как отметила эксперт, многие банки сейчас требуют гораздо больше документов: «Проверка заёмщиков проводится строже. Некоторые банки сейчас требуют справки, что заёмщик не состоит в браке. Если раньше такие справки мы не предоставляли или это были заявления, написанные от руки, то сейчас некоторые банки выдвигают условия, чтобы документы были выданы государственными органами».

С 1 февраля появилось ещё одно новое условие: родитель, который будет заёмщиком, теперь должен быть зарегистрирован с ребёнком по одному и тому же месту жительства. Если детей несколько, то адрес тоже должен быть единым.

По мнению Алины Буханевич, в целом теперь получить семейную ипотеку будет сложнее.

«В том числе из-за новых условий и ужесточения требований к самим заёмщикам, — подчеркнула она. — У обоих супругов должны быть хорошие кредитные истории. Тем, у кого есть какие-либо трудности с ней, следует работать над её улучшением. Как минимум два раза в год заказывать бесплатные отчёты, смотреть, нет ли там каких-либо ошибок, незакрытых договоров».