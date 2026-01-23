Калининградская область вошла в топ регионов для аренды дач у россиян — исследование

ВКонтакте

Калининградская область оказалась среди самых востребованных направлений для аренды дач у россиян. Также в топ популярных регионов вошли Карелия, Краснодарский край, Псковская область и Дагестан. Об этом сообщают аналитики сервиса путешествий Туту в пятницу, 23 января.

По данным экспертов, стоимость аренды загородного жилья заметно различается в зависимости от региона. В Карелии средняя цена летнего домика начинается от 14 тысяч рублей за сутки, тогда как в Калининградской, Псковской областях, Краснодарском крае и Дагестане — около 10 тысяч рублей.

Директор по развитию отельного рынка в сервисе Туту Юрий Вьюшин советует бронировать дачу заранее — оптимально за пять-семь недель до поездки, особенно если есть чёткие требования к жилью. По его словам, самые выгодные дни для заезда — с воскресенья по четверг, а дороже всего аренда обходится в пятницу и субботу. Кроме того, при бронировании на срок от трёх ночей часто действуют скидки.

«Лучше всего заезжать в воскресенье вечером — в это время дороги обычно менее загружены», — отметил Вьюшин.

В среднем россияне арендуют загородные дома на пять ночей. Дольше всего отдыхают в Краснодарском крае — около недели. В Карелию, напротив, чаще едут на короткий срок: средняя продолжительность бронирования там составляет двое суток. Усреднённая стоимость проживания в дачном домике по стране — 9,6 тысячи рублей за ночь.