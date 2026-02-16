Запрет на покупку жилья за наличные позитивно отразится на калининградском рынке недвижимости — эксперт

ВКонтакте

Планируемое введение запрета на покупку вторичного жилья за наличные позитивно отразится на рынке недвижимости Калининградской области. Такое мнение «Клопс» сообщила руководитель агентства недвижимости TopEstate Оксана Шапошникова, комментируя законопроект, который готовится к внесению в Госдуму.

По её словам, в 2025 году около 95% сделок в регионе проводились безналичным способом.

«Это свидетельствует о высокой степени доверия участников рынка к банковской системе и удобству электронных платежей, — подчеркнула Оксана Шапошникова. — Безналичная форма расчёта предпочтительна большинством продавцов и покупателей недвижимости. Однако иногда используется наличный расчёт, особенно при покупке относительно недорогих объектов, например, земельных участков. Причина отказа от безналичных переводов связана с комиссиями банков — переводы между счетами сопровождаются оплатой комиссии размером порядка пяти тысяч рублей, а аккредитив или сервисы безопасных расчётов также требуют оплаты услуг банка. Это делает такие операции менее привлекательными для некоторых клиентов».

Для иностранцев, кстати, давно введены требования рассчитываться за покупку жилья исключительно безналичным способом.

«Сегодня калининградский рынок недвижимости привлекает иностранных покупателей, хотя их количество значительно сократилось по сравнению с концом 2023-2024 года, — подчеркнула риелтор. — В 2025 году число иностранных покупателей снизилось, что отражает изменения экономической ситуации и предпочтений среди потенциальных покупателей. Иностранцы должны рассчитываться исключительно безналичным расчётом. Это уже не их предпочтения а норма законодательства. Эта мера направлена на обеспечение прозрачности сделок и защиту прав сторон договора купли-продажи».

В целом запрет на проведение расчётов наличными средствами позитивно скажется на рынке недвижимости, считает Оксана Шапошникова.

«Это повысит прозрачность сделок и минимизирует риски мошенничества. Такой подход позволит защитить интересы добросовестных покупателей и обеспечит стабильность рыночных отношений», — заключила собеседница «Клопс».