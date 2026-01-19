10:59

В Калининградской области в 2026 году планируют построить столько же жилья, сколько в минувшем

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В 2026 году в Калининградской области планируется ввести в эксплуатацию свыше 1,2 млн кв. метров жилья. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз в эфире ЦУР.

По его словам, в 2025-м было введено примерно столько же — 1,22 млн кв. метров жилья. План составлял 1,217 млн.

«На 2026 год также стоит план в 1,217 миллиона «квадратов», — отметил министр. — Порядка 550 тысяч квадратных метров в 2025 году — это многоквартирное жильё. Оставшаяся часть — это индивидуальное жилищное строительство. Это частные дома, блокированная застройка». 

По словам Сергея Черномаза, в 2025 году в регионе появились застройщики из Москвы и Краснодара. Глава ведомства отметил, что они «достойно представлены немалым объёмом ввода по квадратуре».

В Калининградской области в январе-ноябре 2025 года объём строительных работ составил 106,8 млрд рублей, или 75,4% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду предыдущего года.

