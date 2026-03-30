Калининградская область вошла в число регионов, где больше всего строят жилья

Калининградская область вошла в десятку регионов страны, где в 2025 году на одного жителя ввели больше всего жилья. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

В общем рейтинге Калининградская область заняла восьмое место. На одного жителя здесь пришлось 1,181 квадратного метра, а общий объём строительства составил 1,22 млн «квадратов» — на уровне 2024 года. В тройке лидеров оказались Ленинградская и Тюменская области, а также Республика Алтай.

В нижней части списка оказались Магаданская и Мурманская области, а также Чукотский автономный округ. В среднем по России в 2025 году ввели 0,74 квадратного метра жилья на человека.