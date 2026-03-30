13:30

Калининградская область вошла в число регионов, где больше всего строят жилья

  1. Калининград
Автор:

Калининградская область вошла в десятку регионов страны, где в 2025 году на одного жителя ввели больше всего жилья. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

В общем рейтинге Калининградская область заняла восьмое место. На одного жителя здесь пришлось 1,181 квадратного метра, а общий объём строительства составил 1,22 млн «квадратов» — на уровне 2024 года. В тройке лидеров оказались Ленинградская и Тюменская области, а также Республика Алтай.

В нижней части списка оказались Магаданская и Мурманская области, а также Чукотский автономный округ. В среднем по России в 2025 году ввели 0,74 квадратного метра жилья на человека.

В 2026 году в Калининградской области намерены сохранить объёмы жилищного строительства на уровне прошлого года. Как отметили власти, в регион постепенно заходят компании из Москвы и Краснодара, которые «достойно представлены немалым объёмом ввода по квадратуре».

Тема:
Тренды калининградского рынка недвижимости
Свежие новости по теме
Калининградская область вошла в число регионов, где больше всего строят жилья
В Калининградской области новостройки и вторичное жильё подорожали на 8%
27 марта 2026
11:57
В Калининграде суд запретил сдавать посуточно квартиры в туристическом центре города
19 февраля 2026
12:07
Запрет на покупку жилья за наличные позитивно отразится на калининградском рынке недвижимости — эксперт
16 февраля 2026
10:54
Семейная ипотека — только для местных: калининградские эксперты обсудили предлагаемое нововведение
30 января 2026
13:17
Все новости по теме
221
Недвижимость