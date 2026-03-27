В Калининградской области новостройки и вторичное жильё подорожали на 8%

В Калининградской области за год стоимость жилья в новостройках выросла на 8%. Средняя цена квадратного метра на конец 2025 года составила 139 105 рублей, сообщает Калининградстат.

Больше всего подорожали элитные квартиры — на 10,7%. Стоимость «квадрата» в них составила 262 860 рублей.

По данным ведомства, жильё среднего качества выросло в цене на 8,6% до 120 564 руб./кв. метр. Квартиры в домах улучшенного качества подорожали на 7% до 159 280 рублей за квадратный метр.

Стоимость жилья на вторичном рынке в регионе не намного меньше, чем в новостройках — 136 343 руб./кв. метр. За год цены здесь выросли на 8,2%.

В зависимости от категории показатели распределились следующим образом:

жильё низкого качества — 79 488 руб./кв. метр (+12,4%);

среднего качества — 107 794 руб./кв. метр (+2,5%);

улучшенное — 154 764 руб./кв. метр (+13,4%);

элитное — 278 586 руб./кв. метр (+1%).

В среднем по России средняя цена в новостройках составила 215 282 руб./кв. метр, в СЗФО — 245 336. На вторичном рынке — 130 359 и 151 532 руб./кв. метр соответственно.