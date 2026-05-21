Строительная отрасль Калининграда с февраля рухнула на 60% — Верхолаз

В Калининградской области с февраля 2026 года падение объёмов производства в строительной отрасли составило порядка 60%. Об этом заявил генеральный директор строительного холдинга «Модуль-Стройград» Евгений Верхолаз на круглом столе в медиагруппе «Западная пресса», организованном журналом «Королевские ворота».

По его словам, причина такого положения дел — изменение порядка выдачи семейной ипотеки, которая была драйвером продаж. Евгений Верхолаз подчеркнул, что сейчас людей с живыми деньгами практически нет даже среди иногородних покупателей. Те, кто располагает свободными средствами, предпочитают размещать их на счетах в банках под хорошие проценты.

«Мы ждём людей с наличными, когда уменьшится ключевая ставка, и люди начнут забирать деньги с депозитов, и кто-то уйдёт, наверное, в недвижимость. И какая-то часть средств достанется и нам, строителям. Мы надеемся», — отметил застройщик.

Спикера поддержал председатель совета директоров компании «Спар-Калининград» Олег Пономарёв: «Действительно, 60 триллионов рублей, которые есть в депозитах, они сегодня дают доходность больше, чем вся недвижимость, которая строится за год в стране».

Ещё одним показателем кризиса в строительной отрасли Калининградской области является масштабное сокращение перевозок строительных материалов в регион с основной территории России. Как рассказал генеральный директор логистической компании «Трансмарин» Николай Апехтин, объёмы доставки металла и цемента морскими судами по сравнению с предыдущими годами существенно снизились.

«Планировали в этом году строить 11 домов, а будем строить четыре», — сообщил Евгений Верхолаз.