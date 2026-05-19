Спор из-за Калининграда: в Совфеде назвали неприемлемыми слова главы МИД Литвы от имени НАТО

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Зампред Совфеда Константин Косачёв назвал одиозным заявление главы МИД Литвы Кестутиса Будриса о возможных действиях НАТО против Калининграда. Об этом сенатор сказал в эфире «Вестей» во вторник, 19 мая.

Парламентарий подчеркнул, что министр иностранных дел — официальное лицо и в таком статусе не может выступать просто как частный человек. По словам Косачёва, Будрис представляет не только своё ведомство, но и Литву как государство.

«Мне приходит в голову такая хорошая русская поговорка о том, что услужливый дурак опаснее врага. Это я хочу в Брюссель передать, потому что этот министр очень серьёзно подставляет, создаёт проблемы своим собственным союзникам по НАТО с их публичной риторикой», — считает Косачёв.