Лавров посоветовал не обращать внимания на угрозы МИД Литвы в адрес Калининграда

Угрозам главы МИД Литвы о возможной атаке НАТО на Калининград не стоит придавать значения. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передают «Вести» и РИА Новости в среду, 20 мая.

«Им [странам Прибалтики] надо как-то подтвердить, что они существуют. Только в отличие от известного философа [Рене Декарта], который говорил «я мыслю, значит, я существую», эти просто существуют», — заявил глава МИД РФ и добавил, что давно перестал читать подобные сообщения и оставляет их «за рамками внимания».