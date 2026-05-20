Лавров посоветовал не обращать внимания на угрозы МИД Литвы в адрес Калининграда

Угрозам главы МИД Литвы о возможной атаке НАТО на Калининград не стоит придавать значения. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передают «Вести» и РИА Новости в среду, 20 мая.
«Им [странам Прибалтики] надо как-то подтвердить, что они существуют. Только в отличие от известного философа [Рене Декарта], который говорил «я мыслю, значит, я существую», эти просто существуют», — заявил глава МИД РФ и добавил, что давно перестал читать подобные сообщения и оставляет их «за рамками внимания».
Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что российский анклав на Балтике мешает быстрому развитию регионального сотрудничества. По его мнению, НАТО необходимо «нейтрализовать» Калининградскую область. Эти слова вызвали резкую реакцию в России и неоднозначные оценки в ЕС.