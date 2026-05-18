«Мы должны проникнуть в маленькую крепость Калининград»: глава МИД Литвы призвал НАТО напасть на российский анклав

Министр Иностранных дел Литвы Кестутис Будрис считает, российский анклав на Балтике мешает быстрому развитию регионализации. Поэтому НАТО необходимо нейтрализовать область. Об этом Будрис заявил в интервью изданию Neue Zürcher Zeitung в понедельник, 18 мая.

«Мы должны показать русским, что может проникнуть в маленькую крепость, которую они возвели в Калининграде. Для этого у НАТО есть все средства, чтобы в случае войны сровнять с землёй российские ПВО и ракетные базы», — приводит газета слова Будриса.