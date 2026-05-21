Осенью рестораны Калининграда ждёт масштабный кризис, который приведёт к закрытию многих заведений — эксперт

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области средний чек в ресторанах за последнее время вырос в полтора раза, что привело к резкому падению посещаемости. Осенью отрасль ждёт масштабный кризис. Об этом заявил генеральный директор компании «Цефей» Павел Крутиков на круглом столе в медиагруппе «Западная пресса», организованном журналом «Королевские ворота» в среду, 20 мая.

Эксперт отметил, что если ещё недавно в рестораны ходили просто поужинать, то ситуация изменилась кардинальным образом.

«Сейчас, конечно же, давление на домохозяйство таково, что это уже становится роскошью, — отметил Павел Крутиков. — И сегодня мы совершенно точно понимаем, что посещение ресторана — это событие. Мы возвращаемся к прежнему, когда в рестораны ходили отмечать дни рождения, юбилеи, мероприятия и прочее. Средний чек вырос примерно в полтора-два раза на одного гостя. По моим оценкам эмпирическим, внутренний калининградский спрос сократился процентов на 30. Это немного компенсирует спрос со стороны туристов, но даже его уже не хватает, чтобы мы вернулись к исходной позиции. Потому что, как мы видим, турист у нас тоже за последние годы изменился. Он стал более рачительным, меньше тратит».

Эксперт подчеркнул, что в регионе, как правило, рестораны делятся на две категории: «Есть у нас ресторанные сети, но довольно много ресторанов, когда у его владельцев это какой-то дополнительный бизнес. Сегодня выручки не хватает на покрытие издержек. Мы совершенно точно видим, что слабые концепции, слабые локации начинают падать по выручке. Сейчас отмечается массовый тренд на смену формата — более демократичный, чтобы попытаться вернуть гостя, потому что цена запредельная. Всё это происходит прямо сейчас, и мы с коллегами считаем, что осень — это время одного из самых больших кризисов, который может окончиться массовыми закрытиями ресторанов».

Павел Крутиков прокомментировал информацию, что в Калининградской области, тем не менее, регулярно открываются новые заведения.

«Сегодня открывают рестораны люди, которые новички в этом бизнесе, — сказал он. — Мои клиенты отчаянно борются за жизнь. Просто отчаянно. Многие стали испытывать сложности, получая либо очень маленькую прибыль, либо операционный ноль, либо убытки. Вообще, ресторанный бизнес схлопывается очень быстро».

Одной из причин эксперт назвал невозможность платить персоналу. «Люди просто уходят, и бизнес встаёт», — говорит Павел Крутиков.