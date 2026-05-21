Калининградцы стали экономить на продуктах — Пономарёв

Экономика Калининградской области уже осенью рискует столкнуться с глубокими кризисными явлениями. Одним из симптомов этого является тот факт, что покупатели перешли в режим жёсткой экономии. Такое мнение высказал председатель совета директоров компании «Спар-Калининград» Олег Пономарёв на круглом столе в медиагруппе «Западная пресса», организованном журналом «Королевские ворота».

«Наверное, в этом году будет меньше туристов: по крайней мере, первые четыре с половиной месяца показывают, что в прибрежных регионах трафик ниже прошлогоднего, — отметил предприниматель. — По нашим оценкам, примерно на 20-25%. Посмотрим, какую статистику будут давать власти региона, аэропорт. Но пока — что наблюдаем. Поэтому мы думаем, что лето будет непростым, а осень будет сложной. Если не произойдёт никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент».

По словам эксперта, причина — в разнице между инфляцией и ключевой ставкой Центробанка.

«На сегодняшний день у нас инвестиционная зима, которая продолжается уже, по крайней мере, два с половиной года. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно не смогут, потому что мы видим, что потребитель сокращает потребление. По крайней мере, даже в продуктах питания мы видим изменение спроса в сторону более дешёвого сегмента. То, что мы сегодня видим, — это явная коррекция поведения потребителя, которую связываем с тем, что потребитель экономит. Та неуверенность в завтрашнем дне в том числе приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах».