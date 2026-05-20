После лечения в Москве пришлось ехать через Петербург: власти вернулись к теме авиабилетов для калининградцев

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области снова обострилась проблема с доступностью авиабилетов в другие регионы страны. Жители жалуются, что субсидированные билеты быстро заканчиваются, а цены на популярных направлениях могут доходить до 18–20 тысяч рублей в одну сторону, рассказали участники общественного круглого стола, который прошёл во вторник, 19 мая.

«Долететь до Москвы — под 20 тысяч рублей»

Эксперты сошлись в одном: для Калининградской области авиасообщение — не просто удобство, а фактически единственный безопасный и быстрый способ добраться до основной территории России. Особенно остро проблема бьёт по пациентам столичных клиник, спортсменам, студентам, семьям с детьми и тем, кому нужно срочно выехать.

Спикер Заксобрания Андрей Кропоткин привёл пример, когда человеку после лечения в Москве пришлось ехать поездом до Санкт-Петербурга, а уже оттуда лететь в Калининград. Прямой билет из столицы оказался слишком дорогим.

«Вообще нонсенс. А долететь до Москвы от Калининграда было под 20 тысяч рублей», — отметил Кропоткин.

Калининградцев регулярно отправляют лечиться за пределы региона. По итогам 2025 года компенсацию за проезд получили около 2 тысяч человек на общую сумму 10,5 млн рублей, но она рассчитывается исходя из стоимости плацкарта, а не авиабилета. Если он стоит 18 тысяч рублей, пациенту фактически компенсируют лишь 5 тысяч с небольшим.

«Поэтому, конечно, эта тема очень актуальна, и было бы замечательно, если бы количество субсидированных билетов увеличилось», — отметила заместитель министра здравоохранения Калининградской области Ольга Герцог.

По словам чиновницы, больной человек часто не может заранее знать дату поездки. Направление на обследование или госпитализацию может появиться оперативно.

Участники СВО и ветераны боевых действий

Отдельно говорили об этой категории пассажиров. Часть из них нуждается в реабилитации и лечении за пределами Калининградской области. По словам заместителя руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» Николая Есаулова, поездом таким людям пользоваться небезопасно, поэтому авиация становится единственным реальным вариантом.

На встрече рассказали и о случаях, когда военнослужащие, отправляясь в отпуск, вынуждены покупать билеты почти в последний момент. Из-за этого цена может достигать 20 тысяч рублей в одну сторону, а иногда людям даже приходится выбирать бизнес-класс.

Спортсменам тоже нелегко

Калининградцы должны регулярно выезжать на всероссийские соревнования, чтобы получать разряды и звания, сохранять позиции в рейтингах. Несмотря на то что с 2024 года финансирование поездок спортсменов увеличили более чем в два раза, дефицит всё равно сохраняется. Из-за подвижного календаря соревнований заранее ловить субсидированные билеты не всегда возможно, отметила министр спорта региона Наталья Ищенко.

Туристы и нагрузка на рейсы

Министр по культуре и туризму области Андрей Ермак отметил, что Калининград становится всё популярнее, а из-за высокого спроса цены растут. Страдать от увеличения туристического потока жители региона не должны.

Среди предложений — расширять полётную программу, привлекать больше авиакомпаний и увеличивать количество прямых рейсов из городов-миллионников. Для организованных туристических групп предложили предусмотреть квоты мест по заранее понятной цене.

Главная идея: билет по справедливой цене

На круглом столе прозвучало, что вопрос не должен сводиться только к понятию «субсидированный». Главное — чтобы житель Калининградской области мог купить билет по разумной и справедливой цене на нужную дату.

«Человек должен пойти и купить билет на ту дату и на то время, которое ему удобно, и на ту авиакомпанию, которая ему удобна. По этой теме обеспокоенность жителей достигла апогея», — отметил сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков.

Сейчас действует ограничение — четыре субсидированных перелёта в год. Участники встречи считают, что для Калининградской области такой подход может быть недостаточным: студентам, спортсменам, пациентам и тем, кто часто ездит по семейным или рабочим причинам, нужно больше поездок.

Предложено также изменить механизм финансирования. Сейчас авиакомпании получают лимиты на субсидированные перевозки, выставляют билеты, и они быстро заканчиваются. На встрече прозвучала идея, чтобы житель покупал билет по льготной цене тогда, когда ему нужно, а авиакомпания уже потом получала компенсацию от государства.

Что говорят перевозчики

Представитель «Уральских авиалиний» уточнила, что авиакомпании не получают деньги заранее в полном объёме. Средства распределяются между перевозчиками, они ведут продажи в пределах выделенного бюджета, а компенсацию получают только после фактической перевозки пассажира.

По словам представителя перевозчика, в 2026 году объём выделенных компании средств оказался на 77% меньше, чем годом ранее. Поэтому билеты быстро заканчиваются.

«Финансирование — оно ограничено, к сожалению. А желающих воспользоваться этими перевозками всё больше и больше», — сказала эксперт.

Как можно решить проблему

Представитель регионального министерства развития инфраструктуры Татьяна Филимонова сообщила, что область взаимодействует с Минтрансом России по вопросу финансирования программы субсидированных перевозок по фактической потребности калининградцев. Другое решение — поднять долю субсидированных кресел на каждом рейсе. Сейчас под такие билеты выделяется около 30% мест. Предлагается рассмотреть показатель не менее 40%.

Участники круглого стола намерены подготовить предложения губернатору и федеральным структурам. В числе первоочередных задач — добиться дополнительного финансирования уже на лето, чтобы субсидированные билеты снова появились в продаже.

Планируется обсудить с авиакомпаниями и аэропортом Храброво увеличение числа рейсов, квот на льготные места и изменение самого механизма субсидирования.