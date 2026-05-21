11:00

«Аэрофлот» добавит рейсы с плоскими тарифами между Калининградом и Москвой

  1. Калининград
Автор:

С 1 июня «Аэрофлот» добавит ежедневный рейс Москва — Калининград с билетами по плоскому тарифу. Об этом сообщили на сайте авиакомпании в четверг, 21 мая.

SU1032/1033 будет летать на Airbus A321 до 30 сентября. В высокий сезон, с 1 июля по 31 августа, перевозчик запустит на этом направлении ещё один ежедневный рейс — SU1012/1013.

Жители Калининградской области и студенты очной формы местных вузов смогут покупать билеты по плоскому тарифу заранее — более чем за семь дней до отправления. За неделю до вылета оставшиеся места откроют для всех пассажиров.

Стоимость на направлении Москва — Калининград составляет 7 900 рублей в одну сторону и 13 000 рублей туда и обратно. Для оформления нужен паспорт гражданина РФ, студентам также потребуется справка об очном обучении.

В марте «Аэрофлот» поднял цены на перелёты по плоскому тарифу из Калининграда в Москву. До этого билет в одну сторону стоил 6,8 тысячи рублей, туда и обратно — 11,3 тысячи. В авиакомпании объяснили повышение тем, что стоимость не менялась с 2024 года, а расходы перевозчика выросли.

Тема:
Субсидированные авиабилеты для Калининграда
Свежие новости по теме
«Аэрофлот» добавит рейсы с плоскими тарифами между Калининградом и Москвой
11:00
«Авиакомпании не подготовились»: Беспрозванных — о беспрецедентных толпах за субсидированными билетами
21 апреля 2025
13:12
«Сколько дней надо, чтобы подтвердить, — я житель области?»: калининградцы до сих пор не могут купить льготные авиабилеты из-за сбоя в системе (фото)
18 апреля 2025
16:27
«Спали всего несколько часов»: в Храброво также выстроилась очередь из тех, кто забронировал субсидированный авиабилет
17 апреля 2025
11:29
«Нам не нужны яйца, нам нужно улететь»: калининградцы стоят в огромной очереди, чтобы купить субсидированные билеты (фото)
15 апреля 2025
13:57
Все новости по теме
109
Общественный транспорт