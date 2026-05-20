Власти рассказали, у каких авиакомпаний остались субсидированные билеты из Калининграда

Субсидированные авиабилеты из Калининграда ещё есть в продаже у нескольких перевозчиков. Об этом рассказала представитель регионального министерства развития инфраструктуры Татьяна Филимонова на общественном круглом столе во вторник, 19 мая.

По словам чиновницы, льготные билеты на отдельные даты остаются у Smartavia, Nordwind Airlines и «Сибири». «Уральские авиалинии» и «Аэрофлот» уже реализовали субсидированные билеты.

Филимонова отметила, что правительство Калининградской области взаимодействует с Минтрансом России по вопросу дополнительного финансирования программы субсидированных перевозок. Регион добивается, чтобы деньги выделялись исходя из фактической потребности Калининградской области.

Губернатор Алексей Беспрозванных направил обращение президенту России. Вопрос получил поддержку, но пока находится в проработке, сказала Филимонова.

Минтрансу также предложено рассмотреть возможность увеличить долю льготных мест на каждом рейсе. Сейчас под субсидированные перевозки выделяется около 30% кресел. Калининградская область предлагает поднять этот показатель минимум до 40%.