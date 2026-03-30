Власти Калининградской области рассказали, когда ждать новых субсидий на авиабилеты

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининградская область получит дополнительные средства на субсидирование авиабилетов до Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска после очередного конкурса, который Минтранс планирует провести в апреле. Об этом в понедельник, 30 марта, заявил вице-премьер регионального правительства, министр развития инфраструктуры Александр Рольбинов в ходе прямого эфира ЦУР «ВКонтакте».

По его словам, первый транш авиасубсидий на 2026 год составил 440 млн рублей. Эти средства практически исчерпаны — например, в авиакомпании «Аэрофлот» льготные билеты уже давно закончились.

Как подчеркнул Александр Рольбинов, на субсидирование авиабилетов в направлении на Москву, Санкт-Петербург и Архангельск в 2024 и 2025 годах выделялось по 1,2 млрд рублей.

«В этом году выделили 440 млн рублей, и ожидаем, что в апреле Министерство транспорта России будет разыгрывать конкурсные процедуры и будут выделены дополнительные деньги на субсидирование билетов», — отметил Рольбинов.

Вице-премьер напомнил, что раньше ими могли воспользоваться жители всех регионов России — пенсионеры, молодёжь, многодетные, инвалиды и другие льготники. Калининградцы стали жаловаться на недоступность субсидированных билетов, особенно в туристический сезон.

Александр Рольбинов рассказал, что если в 2023 году число авиапассажиров составило 3,8 млн человек, в 2024-м — 4,2, то в 2025 году пассажиропоток превысил 5 миллионов.

«Это хорошо, но особенно в высокий сезон трудно приобрести билеты, — отметил он. — Мы обратились в Минтранс и нас поддержали. С этого года льготы распространяются только на жителей области и студентов, которые обучаются здесь».

Сейчас самолёты из Храброво летают по 25 направлениям. «Немногие аэропорты могут похвастаться такой географией», — сказал Александр Рольбинов.

Средства на это выделяются из федерального и регионального бюджетов. Кроме того, власти четырёх регионов, заинтересованных в полётах в Калининград — Пскова, Волгограда, Самары, Нижнего Новгорода — также участвуют в софинансировании программы субсидирования авиабилетов.