Абсолютное согласие: Путин одобрил предложения Беспрозванных по морским и авиасубсидиям для региона

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных рассказал президенту России Владимиру Путину о ключевых приоритетах развития региона. Встреча состоялась в Москве во вторник, 24 марта.

Глава области особо отметил работу над транспортной безопасностью. «Из-за ограничений наших соседей мы переходим на морское сообщение, — напомнил Беспрозванных. — Казалось бы, ограничение. Но мы смотрим на это как на зону развития. Потому что так, как сейчас, морское сообщение никогда не развивалось!»

По мнению главы региона, это влечёт за собой развитие и портовой инфраструктуры, и паромного сообщения. До 2029 года для Калининградской области планируется произвести два таких судна.

Сейчас, конечно, очень важно, чтобы мы логистически вовремя обеспечивали наш регион всем необходимым», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, он коснулся и вопросов авиасообщения и тех мер, которые принимаются, чтобы сделать его максимально доступным для жителей области.

«У нас выделено из федерального бюджета на два года 2,4 миллиарда рублей, — сказал губернатор. — Субсидия сохраняется, спасибо от всех калининградцев».

Сбои, иногда возникающие с наличием льготных билетов, по его мнению, связаны в большей степени с тем, что бюджет региона с учётом субсидии формируется только на один год. Алексей Беспрозванных предложил увеличить этот срок до трёх лет, чтобы исключить подобные паузы. Владимир Путин с данной инициативой выразил «абсолютное согласие».

Кроме того, во время встречи обсуждались и другие социально-экономические показатели региона: туризм, сельское хозяйство, здравоохранение, инвестиционный климат, демография. По всем отраслям Калининградская область демонстрирует заметный рост.

Так, например, хотя строительство на Балтике сейчас обходится дороже, чем в целом в других регионах, в прошлом году введено порядка 1,2 миллиона квадратных метров жилья, прирост составил один процент к предыдущему периоду.

Аномальный холодный год и ограничения по логистике не стали причиной кризиса в сельском хозяйстве, более того, область в числе лидеров по РФ. Регион сам обеспечивает себя зерном, картофелем, мясом, при этом темпы производства наращиваются. Разработана специальная программа на ближайшую пятилетку, общая сумма финансирования которой — 170 миллиардов рублей. Планируется реализовать порядка 20 крупных инвестиционных проектов.

Объёмы финансирования здравоохранения также растут. «В этом году мы добавили ещё плюс один миллиард рублей на обеспечение льготными лекарствами, — отметил губернатор. — Были определённые сбои в предыдущие периоды. Хотим за 2026 год решить эту проблему окончательно».

В заключение Алексей Беспрозванных пригласил главу государства принять участие в праздновании 80-летия области.