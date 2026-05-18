Минздраву Калининградской области поручили за месяц придумать, как справиться с дефицитом кадров

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных потребовал ускориться с сокращением кадрового дефицита в системе здравоохранения. Такое распоряжение глава региона сделал на оперативном совещании в понедельник, 18 мая.

«На моей памяти в 2024 году было 1 600 нехватка? Когда мы дефицит покроем полностью?» — обратился губернатор к главе минздрава.

По словам Сергея Дмитриева, при существующих темпах потребность можно закрыть в течение трёх-четырёх лет.

«С учётом только прихода студентов, которые придут в отрасль в течение четырёх лет, плюс специалисты, которые приезжают из других регионов. За три-четыре года мы полностью закроем потребность на текущую дату», — сказал министр.

Такой срок губернатора не устроил. Он поручил активнее работать с врачами, чтобы понять, какие меры поддержки действительно нужны специалистам.

«Это очень долго! <...> Точно не четыре года. Сокращайте, ставьте себе в план — в течение двух лет мы должны закрыть эту потребность», — распорядился Беспрозванных.

Губернатор дал Сергею Дмитриеву месяц на подготовку пакета новых предложений по сокращению кадрового голода в отрасли.