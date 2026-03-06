«Вот те раз, опять сюрприз — снова стало много крыс»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.

На село пришёл прогресс:

Вверх тариф на свет полез,

Нет причины для тоски —

Стань немножко городским!

Канул в лето гололёд,

Трасса спуску не даёт —

Наши ямы хороши,

Отловили пять машин!

Сорит море янтарём,

Хоть помрём, да соберём!

Не привёз пяток кило —

Не турист, а так, фуфло!

Наш закон весьма суров:

Если нужно льготных дров,

Поезжай себе в леса

И руби, как хочешь, сам!

Вот те раз, опять сюрприз:

Снова стало много крыс.

Их попробуй прогони —

Не боятся нас они!

Мы пришли опять с куплетом,

Как в посёлках мрак со светом,

Как пропал везде асфальт

И с дровами результат,

Как нашёл янтарь турист

И про очень много крыс.

Новостей лихой расклад —

Это всё Калининград!