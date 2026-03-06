«Вот те раз, опять сюрприз — снова стало много крыс»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня. 

Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.

Выпуск №79
06 марта 2026

Куплеты на события недели_02-08.03.2026

На село пришёл прогресс:
Вверх тариф на свет полез,
Нет причины для тоски —
Стань немножко городским!

Канул в лето гололёд,
Трасса спуску не даёт —
Наши ямы хороши,
Отловили пять машин!

Сорит море янтарём,
Хоть помрём, да соберём!
Не привёз пяток кило —
Не турист, а так, фуфло!

Наш закон весьма суров:
Если нужно льготных дров,
Поезжай себе в леса
И руби, как хочешь, сам!

Вот те раз, опять сюрприз:
Снова стало много крыс.
Их попробуй прогони —
Не боятся нас они!

Мы пришли опять с куплетом,
Как в посёлках мрак со светом,
Как пропал везде асфальт
И с дровами результат,
Как нашёл янтарь турист
И про очень много крыс.
Новостей лихой расклад —
Это всё Калининград!

Педикулёз в школе Калининграда, решение суда очистить пляж в Янтарном от кафе и травмы от гололёда — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.

Музыкальный дайджест калининградских новостей
