«Вот те раз, опять сюрприз — снова стало много крыс»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.
Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.
На село пришёл прогресс:
Вверх тариф на свет полез,
Нет причины для тоски —
Стань немножко городским!
Канул в лето гололёд,
Трасса спуску не даёт —
Наши ямы хороши,
Отловили пять машин!
Сорит море янтарём,
Хоть помрём, да соберём!
Не привёз пяток кило —
Не турист, а так, фуфло!
Наш закон весьма суров:
Если нужно льготных дров,
Поезжай себе в леса
И руби, как хочешь, сам!
Вот те раз, опять сюрприз:
Снова стало много крыс.
Их попробуй прогони —
Не боятся нас они!
Мы пришли опять с куплетом,
Как в посёлках мрак со светом,
Как пропал везде асфальт
И с дровами результат,
Как нашёл янтарь турист
И про очень много крыс.
Новостей лихой расклад —
Это всё Калининград!
Педикулёз в школе Калининграда, решение суда очистить пляж в Янтарном от кафе и травмы от гололёда — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.