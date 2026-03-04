В Калининградской области многодетную семью послали за бесплатными дровами в лес

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Многодетная семья из Зеленоградского района решила получить положенные по закону бесплатные дрова, но людям предложили самим отправиться на лесозаготовки. Об этом «Клопс» рассказали сами местные жители.

По их словам, в доме они живут только летом, поэтому топят дровами редко. Раньше покупали у частников, а в этом году решили воспользоваться льготой и разжиться бесплатным топливом.

«Оформили заявку через МФЦ, предоставили документы и оплатили, — рассказал глава семьи. — Пришла СМС от лесничества, что нужно прийти в офис лично и заключить договор. Нам сказали, что мы получим дрова «на корню», то есть нужно поехать в лес, срубить деревья и отвезти домой. Мы отказались. А кто бы согласился? Ведь у нас нет ни бензопилы, ни погрузчика, ни грузовика, ни трактора, чтобы всё это увезти».

В Калининградской области нуждающимся дрова выдают раз в год в объёме до 14 кубометров. На горячей линии минприроды подтвердили, что существующий порядок предусматривает самовывоз древесины. Никакая иная поддержка льготников не предусмотрена.

Как признались собеседники «Клопс», если бы они знали, что придётся самим рубить деревья и вывозить из леса, то не стали бы заморачиваться.

«Хоть бы предупредили об этом. Жалко время и 146 рублей за заявку, — добавил глава семьи. — И есть ещё нюанс. Заявка наша не отозвана, документы мы предоставили. Не получится ли так, что под них спилят деревья и продадут на сторону? Хотелось бы предупредить другие семьи о таком положении дел, чтобы знали, на что придётся пойти для получения бесплатных дров. Мы сейчас оформляем подключение газа: может, получится, и тогда про дрова забудем навеки».

«Клопс» направил официальный запрос в министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области с просьбой прокомментировать ситуацию.