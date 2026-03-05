На одной из крупных улиц Калининграда сразу пять машин пробили колёса, угодив в «оттаявшую» после зимы яму (фото)

Другой очевидец рассказал «Клопс», что ночью насчитал на этом месте пять машин. Никаких предупреждающих знаков в районе ямы люди не обнаружили.

Выбоины есть возле трамвайных рельсов рядом с эстакадным мостом. «Я ехала домой около 21:40 и пробила там колесо. Рядом было две большие ямы. Остановилась на мосту и увидела ещё машину с двумя пробитыми колёсами. Потом ещё одна пробила колесо», — рассказала калининградка.

Серьёзный провал автомобилисты вынуждены объезжать по встречной полосе. По словам горожан, в темноте яму можно просто не заметить.

Улица Судостроительная

Возле остановки «Судостроительная» в сторону Инженерной опасно просел люк рядом с пешеходным переходом. Когда на него наезжают автобусы, крышка буквально уходит вниз под колёсами. Если проблему не устранить в ближайшее время, может произойти серьёзная авария.

Улица Нарвская

У поворота на улицу Калужскую раскрошился асфальт. Яма растёт не по дням, а по часам, сообщают местные жители.

Улица Багратиона

На подъезде к домам №114–126 провалился люк. По словам жителей, это произошло 1 марта. Сначала люди поставили в опасном месте ящик и повесили сигнальную ленту. Сейчас участок перекрыли и поставили дорожный знак, из-за этого автомобили не могут заехать во двор по единственной дороге к шести домам. Люди беспокоятся: рядом находятся детский сад и школа.

Жители пытались выяснить, кому принадлежит люк. В «Водоканале» и «Калининградтеплосети» сообщили, что это не их объект.