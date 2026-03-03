Упитанные и наглые: в Калининграде с наступлением весны активизировались крысы (видео)

В Калининграде с наступлением весны активизировались крысы. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.
Жители квартала «Алданские сосны» в микрорайоне им. А. Космодемьянского заметили несколько грызунов на контейнерной площадке.
«Они такие жирные, упитанные: сразу видно, что хорошо провели зиму — в тепле и сытости», — рассказал собеседник «Клопс».
Ещё одну крысу калининградцы видели в центре города. Она бегала в сквере на улице Театральной: «И совсем не боялась людей. Наглая такая!»
Жители посёлков в Гурьевском районе недовольны появлением по соседству базы для перевалки мусора, опасаясь нашествия крыс.